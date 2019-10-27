Астролог назвал знаки Зодиака, которым фантастически повезет до конца года

Гороскоп удачи 2019 для всех знаков Зодиака определил главных фаворитов Фортуны, к которым она станет максимально благосклонной и преподнесет приятные сюрпризы до конца этого года. Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе дает важные рекомендации, как не отпугнуть везенье и получить от него наибольшие выгоды, ведь под грузом различных хлопот можно не обратить внимание на намеки звезд или опрометчиво прислушаться к советам завистников и недоброжелателей.

Близнецы

Если Близнецы в первой половине осени столкнулись с некоторой неопределенностью и сложностями на работе, то астрологический прогноз обещает представителям этого зодиакального круга знаковый период во второй половине ноября - декабре. К концу 2019 рабочие процессы долны не только полностью стабилизироваться, но и сулят карьерный рост. Для этого следует продемонстрировать присущую Близнецам амбициозность и целеустремление, умноженные на усердие и четкий математический подход к решению поставленных задач. Также очень высока вероятность солидного финансового роста, что может проявиться в крупной премии или дивидентах от капиталовложений. Эксперт в то же время рекомендует в ноябре не давать деньги в долг, так как возврата в скорости не дождетесь.

Гороскоп удачи 2019 - каким знакам Зодиака крупно повезет до конца года (Фото: коллаж РБК-Украина)

У одиноких Близнецов в начале декабря должен наступить позитивный период для возможности завязать новые отношения, поэтому важно больше верить в себя и свой шарм, а предстоящие новогодние праздники очень будут кстати для устраивания рандеву и совместных вечеринок. В целом астролог призывает представителей этого знака Зодиака не плыть по течению, проявлять больше инициативы и откликаться на доброту и внимание других людей.

Девы

Девам астрологический прогноз на 2019 сулит возможность максимально раскрыть свои навыки и врожднные таланты, а позитивная энергетика - вдохновение и усиление интуиции - поможет реализовать амбициозные планы, не прилагая к этому больших усилий. Звезды будут благосклонны к представителям этого знака Зодиака и внесут в их жизнь положительные изменения. К середине ноября перед Девами откроются долгожданные перспективы. Творческий подход и совершенствование навыков позволят добиться скорого завершения серьезных проектов, успеха и признания, и как следствие заметное пополнения бюджета.

Между тем, астролог призывает обратить внимание на риски столкнуться с проблемами из-за недоброжелателей, которые попытаются сделать "подножки", предложив сомнительные вложения. Важно не стесняться спрашивать совета у родных и близких, которые помогут "отделить злаки от плевел".

Самым удачным периодом, согласно прогнозу эксперта, для Дев должен стать конец декабря, поэтому новогодний отдых или поездка на праздник с друзьями или семьей может стать счастливее и веселее вдвойне.

Рыбы

В гороскопе удачи 2019 Рыбам ближе к концу года Фортуна может принести фантастические сюрпризы. В астрологическом прогнозе говорится о возможности кардинальных изменений в финансовой сфере и на амурном фронте. Декабрь откроет "окно возможностей" для удачных капиталовложений - только к вопросам инвестирования нужно подходить мудро и с трезвым расчетом. На профессиональном поприще Рыб также ожидают положительные сдвиги, и тут важно не переусердствовать с инициативами и не хвататься за несколько дел одновременно.

Гороскоп удачи 2019 - каким знакам Зодиака крупно повезет до конца года (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Несемейные Рыбы на любовном фронте смогут перейти со своими вторыми половинками на новую ступень отношений, а у представителей этого знака Зодиака без пары высоки шансы изменить ситуацию и завязать роман. Так, окончание года способно стать периодом значительных позитивных новшеств для Рыб, только важно проявлять решительность и смелость.