Астролог назвав знаки Зодіаку, яких на вихідних чекає солідний прибуток

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Цим знакам Зодіаку листопадові вихідні принесуть багатство і успіх - детально в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 повідає, кому із знаків Зодіаку нинішні вихідні подарують масу шансів для фінансового збагачення. Відомий астролог Павло Глоба склав прогноз, в якому назвав трьох представників зодіакальних сузір'їв. Вони зможуть побачити солідну надбавку на своєму банківському рахунку.

Раки

Для Раків настане час широких можливостей і безмежної віри в себе. Використовуючи цей імпульс, вони зможуть досягнути всього, чого прагнуть.

Що приверне до Раків успіх і гроші:

самостійність та ініціативність,

вміння переконувати і рішучість.

А ось нав'язливого керівництва зі сторони, а також рутинних справ астролог радить уникати.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Терези

Для Терезів вихідні стануть чудовим періодом для сміливих планів і експериментів. Саме ініціативність та креативні ідеї принесуть їм успіх і достаток.

Що приверне до Терезів успіх і гроші:

нові рішення і проекти,

налажування контакту з вищестоящими.

А ось за рутинні справи Глоба не радить братися. Також Терезам краще уникати публічних виступів.

Стрільці

Для Стрільців настав час сміливих, рішучих і активних дій. Їхні пробивні здібності можуть дивувати оточуючих. На шляху до мети для Стрільців практично не буде перепон.

Що приверне Стрільцеві успіх і гроші:

амбіційність і вихід на новий рівень,

рішучість і наполегливість.

За справи, які вимагатимуть від представників знаку залагодження тонких і делікатних питань, краще не братися.