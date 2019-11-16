ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Астролог назвав знаки Зодіаку, яких на вихідних чекає солідний прибуток

STYLERЖиття    16.11.2019 - 07:24
Астролог назвав знаки Зодіаку, яких на вихідних чекає солідний прибуток
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Цим знакам Зодіаку листопадові вихідні принесуть багатство і успіх - детально в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 повідає, кому із знаків Зодіаку нинішні вихідні подарують масу шансів для фінансового збагачення. Відомий астролог Павло Глоба склав прогноз, в якому назвав трьох представників зодіакальних сузір'їв. Вони зможуть побачити солідну надбавку на своєму банківському рахунку.

Раки

Для Раків настане час широких можливостей і безмежної віри в себе. Використовуючи цей імпульс, вони зможуть досягнути всього, чого прагнуть.

Що приверне до Раків успіх і гроші:

  • самостійність та ініціативність,
  • вміння переконувати і рішучість.

А ось нав'язливого керівництва зі сторони, а також рутинних справ астролог радить уникати.

Астролог назвав знаки Зодіаку, яких на вихідних чекає солідний прибуток

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Терези

Для Терезів вихідні стануть чудовим періодом для сміливих планів і експериментів. Саме ініціативність та креативні ідеї принесуть їм успіх і достаток.

Що приверне до Терезів успіх і гроші:

  • нові рішення і проекти,
  • налажування контакту з вищестоящими.

А ось за рутинні справи Глоба не радить братися. Також Терезам краще уникати публічних виступів.

Стрільці

Для Стрільців настав час сміливих, рішучих і активних дій. Їхні пробивні здібності можуть дивувати оточуючих. На шляху до мети для Стрільців практично не буде перепон.

Що приверне Стрільцеві успіх і гроші:

  • амбіційність і вихід на новий рівень,
  • рішучість і наполегливість.

За справи, які вимагатимуть від представників знаку залагодження тонких і делікатних питань, краще не братися.

Астролог назвав знаки Зодіаку, для яких кінець листопада стане доленосним Казково пощастить: астрологи назвали щасливчиків листопада
Новини України гороскоп
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся