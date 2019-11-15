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Астролог назвав везунчиків кінця осені: багатство звалиться з неба

STYLERЖиття    15.11.2019 - 06:23
Астролог назвав везунчиків кінця осені: багатство звалиться з неба
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Які знаки Зодіаку до кінця листопада зможуть розраховувати на отримання прибутку - в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 підкаже, для яких знаків Зодіаку кінець листопада стане по-справжньому щасливим періодом у фінансовій сфері. Відомий астролог Павло Глоба назвав трьох представників зодіакального кола, які зможуть збагатитися вже до кінця осені.

Тельці

Астролог впевнений, що незважаючи на труднощі, які відчували Тельці останнім часом в роботі, дуже скоро все перевернеться з ніг на голову. Всі зусилля представників знаку обернуться їм на користь і приведуть до небувалих фінансових успіхів. Павло Глоба рекомендує Тельцям не забувати про здоров'я і частіше відпочивати.

Астролог назвав везунчиків кінця осені: багатство звалиться з неба

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Скорпіони

Скорпіонів у кінці листопада чекають дивіденди від вкладених зусиль. Астролог прогнозує цьому знаку значне зростання доходів. Крім того, цей період відмінно підходить для перемог на амурному фронті. Глоба рекомендує Скорпіонам бути наполегливішими в любовних справах. Досягнувши бажаних результатів, Скорпіони зможуть сповна віддатися відпочинку в переддень новорічних свят.

Козероги

Багато Козерогів в кінці листопада побачать перед собою нові можливості і зможуть почати життя з чистого аркуша. Цей час дуже добре підходить для вирішення різних ситуацій, які раніше могли здатися тупиковими. Ключем до успіху стане нестандартне мислення, і тоді гроші буквально зваляться на Козерогів з неба.

До речі, раніше Павло Глоба також назвав головних невдах листопада.

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