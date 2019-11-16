Астролог назвал знаки Зодиака, которых на выходных ждет солидная прибыль

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Этим знакам Зодиака ноябрьские выходные принесут богатство и успех - детально в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2019 поведает, кому из знаков Зодиака нынешние выходные подарят массу шансов для финансового обогащения. Известный астролог Павел Глоба составил прогноз, в котором назвал троих представителей зодиакальных созвездий. Они смогут увидеть солидную прибавку на своем банковском счету.

Раки

Для Раков настанет время широких возможностей и беспредельной веры в себя. Используя этот импульс, они смогут добиться всего, к чему стремятся.

Что привлечет Ракам успех и деньги:

самостоятельность и инициативность,

умение убеждать и решительность.

А вот навязчивого руководства со стороны, а также рутинных дел астролог советует избегать.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Весы

Для Весов выходные станут отличным периодом для смелых планов и экспериментов. Именно инициативность и креативные идеи принесут им успех и достаток.

Что привлечет Весам успех и деньги:

новые решения и проекты,

налаживание контакта с вышестоящими.

А вот за рутинные дела Глоба не советует браться. Также Весам лучше избегать публичных выступлений.

Стрельцы

Для Стрельцов пришло время смелых, решительных и активных действий. Их пробивные способности могут удивлять окружающих. На пути к цели для Стрельцов практически не будет преград.

Что привлечет Стрельцу успех и деньги:

амбициозность и выход на новый уровень,

решительность и настойчивость.

За дела, которые потребуют от представителей знака улаживания тонких и деликатных вопросов, лучше не браться.