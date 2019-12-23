Астролог назвав знаки Зодіаку, на яких звалиться багатство в кінці року

Гороскоп 2019 обіцяє деяким знакам Зодіаку грандіозний успіх в кінці грудня. Представникам трьох зодіакальних сузір'їв випаде унікальний шанс розбагатіти і досягти успіху напередодні 2020 року, упевнений астролог Павло Глоба. Експерт назвав найбільш вдалі дні, коли положення планет буде сприяти успіху цих знаків.

Овни

Для Овнів остання декада грудня стане справжніми американськими гірками. Хоча астролог радить їм не ризикувати в грошових питаннях, за підтримки близьких людей, вдасться домогися значних успіхів.

За бажання Овен здатний підкорити своєю чарівністю всіх, а заодно і заручитися на майбутнє підтримкою людей, від яких залежить його кар'єра і зарплата. Представники знаку будуть дуже затребувані в кінці року, але великий ризик, що через ентузіазм Овни будуть завантажені роботою.

Найкращі дні для Овнів: 24 і 25 грудня.

Близнюки

Для Близнюків настане час сміливих, рішучих і активних дій. Їх пробивні здібності можуть дивувати оточуючих і поповнювати кишеню представників знаку. На шляху до цілі для них в четвер практично не існує перешкод.

Близнюки в цей період зуміють дати відсіч кому завгодно. Конкурентам і заздрісникам слід триматися від них подалі - до своїх ворогів Близнюки будуть нещадні.

Найкращі дні для Близнюків: 26 і 27 грудня.

Скорпіони

У Скорпіона в кінці 2019 року можуть відбутися події, здатні змінити його фінансове становище в ту чи іншу сторону. Щоб зміни виявилися зі знаком "плюс", йому варто бути вкрай консервативним у прийнятті важливих рішень.

Будь-які ділові починання Скорпіона обіцяють виявитися успішними і здатні принести хороший дохід. Тому якщо у нього є план - це гарний час, щоб нарешті почати діяти.

Найкращі дні для Скорпіонів: 25 і 29 грудня.