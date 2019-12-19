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Відчай і безгрошів'я: астролог назвав невдах кінця грудня

STYLERЖиття    19.12.2019 - 06:31
Відчай і безгрошів'я: астролог назвав невдах кінця грудня
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Для деяких знаків Зодіаку кінець 2019 року принесе збитки і проблеми - детально в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 обіцяє деяким знакам Зодіаку серйозні фінансові проблеми в кінці грудня. Відомий астролог Павло Глоба у своєму прогнозі на кінець 2019 року вказав на трьох представників зодіакального кола, яким потрібно бути дуже обережними з грошима, інакше 2020 рік може розпочатися для них з порожнього гаманця.

Овни

В кінці 2019 року Овнам всіма силами варто уникати ризиків, пов'язаних з фінансовими справами. Як би не хотілося їм влізти в якусь "вірну" авантюру, робити цього категорично не варто - є шанс крупно програти, впевнений Павло Глоба.

В останній декаді грудня категорично не варто братися за будь-які справи, які складно прорахувати - будь-які авантюри або ризики.

Терези

Для Терезів також настане дуже складний період. Астролог рекомендує бути вкрай обережними з грошима, оскільки великий шанс щось наплутати і понести збитки. Найкраще їм взагалі не братися за великі грошові справи, ну а в дрібних - дотримуватися правила "сім разів перевір".

Астролог настійно не рекомендує наприкінці 2019 року братися за вирішення фінансових питань - дуже великий шанс залишитися біля розбитого корита.

Риби

Під знаком відчаю і безгрошів'я може пройти кінець місяця і у людей, народжених під цим знаком Зодіаку. Павло Глоба радить у разі вирішення яких-небудь грошових питань обов'язково радитися з надійними людьми.

В кінці 2019 року Рибам краще не братися самостійно вирішувати будь-які справи, пов'язані з фінансами.

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