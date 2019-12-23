Астролог назвал знаки Зодиака, на которых свалится богатство в конце года

Гороскоп 2019 сулит некоторым знакам Зодиака грандиозный успех в конце декабря. Представителям трех зодиакальных созвездий выпадет уникальный шанс разбогатеть и преуспеть в преддверии 2020 года, уверен астролог Павел Глоба. Эксперт назвал самые удачные дни, когда положение планет будет способствовать успеху этих знаков.

Овны

Для Овнов последняя декада декабря станет настоящими американскими горками. Хотя астролог советует им не рисковать в денежных вопросах, при поддержке близких людям, удастся добится значительных успехов.

При желании Овен способен покорить своим обаянием всех, а заодно и заручиться на будущее поддержкой людей, от которых зависят его карьера и зарплата. Представители знака будут очень востребованы в конце года, но велик риск, что из-за энтузиазма Овны будут загружены работой.

Самые лучшие дни для Овнов: 24 и 25 декабря.

Близнецы

Для Близнецов настанет время смелых, решительных и активных действий. Их пробивные способности могут удивлять окружающих и пополнять карман представителей знака. На пути к цели для них в четверг практически не существует преград.

Близнецы в этот период сумеют дать отпор кому угодно. Конкурентам и завистникам следует держаться от них подальше - к своим врагам Близнецы будут беспощадны.

Самые лучшие дни для Близнецов: 26 и 27 декабря.

Скорпионы

У Скорпиона в конце 2019 года могут произойти события, способные изменить его финансовое положение в ту или в другую сторону. Чтобы перемены оказались со знаком "плюс", ему стоит быть крайне консервативным в принятии важных решений.

Любые деловые начинания Скорпиона обещают оказаться успешными и способны принести хороший доход. Поэтому если у него есть план - это хорошее время, чтобы наконец-то начать действовать.

Самые лучшие дни для Скорпионов: 25 и 29 декабря.