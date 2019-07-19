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Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким не щастить з фінансами

STYLERЖиття    19.07.2019 - 06:37
Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким не щастить з фінансами
Фінансовий гороскоп (фото: колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли про ті знаки, які відчувають труднощі з грошима

Не всі знаки Зодіаку природжені експерти у фінансових питаннях. Є три знаки, які частіше за інших зіштовхуються обличчям до обличчя з фінансовими проблемами.

Овни

Овни не вміють поводитися з грошима, тому що вони гроші просто не рахують. Людям, з цим знаком Зодіаку, завжди не щастить з грошима. Це пов'язано з тим, що вони дуже несерйозно ставляться до своїх коштів.

З одного боку, це, може бути, і добре, тому що вони не витрачають зайвий раз свої нерви. Але якщо подивитися на це з іншої сторони, то це погано, тому що гроші потрібно витрачати акуратно, а Овни це робити категорично не вміють.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким не щастить з фінансами

Фінансовий гороскоп (фото: pixabay.com)

Цим людям потрібно ретельно планувати свої витрати. Якщо Овен і працює, він може знати ціну грошам, але все одно буде витрачати їх не на найнеобхідніші речі.

Овни, яким гроші дістаються легко, майже ніколи не можуть зібрати якусь заплановану суму. Овни - це люди, які не стануть купувати в супермаркетах продукти, тільки тому, що їх ціна зменшилась. Вони будуть купувати те, що їм хочеться. А економити - це не для них.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким не щастить з фінансами

Фінансовий гороскоп (фото: pixabay.com)

Терези

Терези дуже щедрі люди, але працювати вони не люблять. Вони можуть займатися роботою, до якої у них лежить душа, але рутинна робота їм дуже швидко набридає.

Крім того, Терези відчувають великі проблеми зі своєю мотивацією, тому їм потрібен хтось, хто зможе підштовхнути їх до активності та розвитку. Терези також уникають того, щоб стати у когось на шляху.

Терези потребують колектив, в якому всі співробітники будуть дуже дружні, і ніхто не буде намагатися показати, що він краще за інших. Вони дуже доброзичливі, тому досить часто користуються їх добротою корисливі люди. Через це створюється враження, що у фінансовому плані вони просто невдахи, але насправді причина неприємностей - розвинена емпатія.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким не щастить з фінансами

Фінансовий гороскоп (фото: pixabay.com)

Риби

Астрологи вважають, що Риби - хороші бізнесмени, але їм не вдається повністю розкрити свої таланти, тому що більшість з представників цього знака просто ледачі люди.

Рибам не щастить у фінансовому плані, тому що вони не хочуть нічого робити для того, щоб бути успішнішими. У їх житті повинно трапитися щось, що змогло б змусити їх рухатися в бік своєї мрії. А поради близьких людей їм не допоможуть.

Крім того, Риби дуже схожі на Овнів тим, що не вміють витрачати гроші. Вони завжди купують найдорожче замість того, щоб купити менш дорогий товар.

Нагадаємо, що названі найщасливіші знаки Зодіаку тижня.

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