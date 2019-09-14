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Астролог пророкує цим знакам Зодіаку раптове багатство на вихідних

STYLERЖиття    14.09.2019 - 07:23
Астролог пророкує цим знакам Зодіаку раптове багатство на вихідних
Фінансовий гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Які знаки Зодіаку зможуть розбагатіти вже дуже скоро - в гороскопі від Павла Глоби

Фінансовий гороскоп 2019 обіцяє деяким представникам зодіакальних сузір'їв неймовірне везіння в грошах вже на цих вихідних - 14 і 15 вересня. Відомий астролог Павло Глоба назвав три знака Зодіаку, які стануть фавторитами середини вересня.

Близнюки

Для Близнюків - це час великих звершень. У них вистачить рішучості, сміливості, професіоналізму і разом з тим необхідної обережності, щоб обігнати конкурентів і стрімко вийти на новий рівень. Результат не змусить себе чекати - банківський рахунок збільшиться в рази.

Успіх на вихідних Близнюкам принесе реалізація яких-небудь глобальних завдань, які вимагають чіткості і конкретики. А за ті справи, в яких Близнюки не зможуть проявити себе до кінця, краще не братися.

Астролог пророкує цим знакам Зодіаку раптове багатство на вихідних

Фінансовий гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Водолій

Астролог впевнений, якщо у Водолія давно продумані якісь кардинальні кроки в області фінансів, на вихідних саме час їх зробити. Але спонтанні, необдумані вчинки робити не варто, так як це загрожує втратою прибутку.

Успіх і гроші Водолію принесуть добре продумані фінансові операції. Павло Глоба радить не вплутуватися в авантюрні проекти і не приймати швидких рішень.

Стрілець

На цих вихідних Стрілець буде схильний наводити порядок і ясність у всьому, за що візьметься. Завдяки такому настрою, у нього є шанс розгребти робочі завали, що дозволить внести ясність, у які проекти варто вкладати гроші.

Успіх і гроші Стрільцеві принесуть організовані і обдумані дії. Але за великі самостійні проекти краще не братися.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Україну наприкінці вересня накриє потужний магнітний шторм: названі дати.

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