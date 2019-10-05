Астролог назвав знаки Зодіаку, які отримають солідний прибуток на вихідних

Гороскоп 2019 обіцяє деяким представникам зодіакального кола казкове фінансове везіння вже в найближчі вихідні, 5 та 6 жовтня. Відомий астролог Павло Глоба назвав три знака Зодіаку і дав їм пораду, в яких сферах вони можуть досягти успіху і збагатитися вже сьогодні.

Телець

Телець на цих вихідних буде підкорювати оточуючих своєю чарівністю. Харизма і вміння комунікувати принесуть приємні дивіденди у вигляді тугого гаманця.

Що приверне Тельцю успіх і гроші:

спілкування, заведення корисних знайомств,

посередницька діяльність,

будь-які справи, де потрібна комунікабельність Тільця.

А ось за нудні рутинні справи, що вимагають увагу до дрібниць, астролог радить не братися.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Діва

Діви на цих вихідних будуть на коні. Зірки прихильні до представників цього знака. Корисні знайомства і підтримка вищестоящих допоможуть Дівам зробити неможливе.

Що завтра приверне Діві успіх і гроші:

налагодження ділових відносин,

будь-які плани і справи, пов'язані з грошима.

А ось непродуманих грошових витрат Дівам на цих вихідних слід уникати.

Козеріг

Для Козерога в ці вихідні не буде нічого неможливого. Його енергія, цілеспрямованість і лідерські задатки дозволять Козерогові з легкістю здійснити те, за що в інший час він не став би навіть братися.

Що завтра приверне Козерогові успіх і гроші:

справи, в яких від Козерога потрібно проявити енергійність і рішучість,

важливі кроки та рішення.

За копіткі монотонні справи Козерогам на вихідних не варто братися.