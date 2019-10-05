Астролог назвал знаки Зодиака, которые получат солидную прибыль на выходных

Эти знаки Зодиака не должны сидеть сложа руки, а дерзать, засучив рукава, на этих выходных. А звезды обещают им активную поддержку - уверен Павел Глоба
Гороскоп 2019 сулит некоторым представителям зодиакального круга сказочное финансовое везение уже в ближайшие выходные - 5 и 6 октября. Именитый астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака и дал им совет, в каких сферах они могут преуспеть и обогатиться уже сегодня.
Телец на этих выходных будет покорять окружающих своим обаянием. Харизма и умение коммуницировать принесут приятные дивиденды в виде тугого кошелька.
Что привлечет Тельцу успех и деньги:
А вот за скучные рутинные дела, требующие внимание к мелочам, астролог советует не браться.
Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)
Девы на этих выходных будут на коне. Звезды благоволят к представителям этого знака. Полезные знакомства и поддержка вышестоящих помогут Девам совершить невозможное.
Что завтра привлечет Деве успех и деньги:
А вот непродуманных денежных трат Девам на этих выходных следует избегать.
Для Козерога в эти выходные не будет ничего невозможного. Его энергия, целеустремленность и лидерские задатки позволят Козерогу с легкостью осуществить то, за что в другое время он не стал бы даже браться.
Что завтра привлечет Козерогу успех и деньги:
За кропотливые монотонные дела Козерогам на выходных не стоит браться.