Астролог назвал знаки Зодиака, которые получат солидную прибыль на выходных

Гороскоп 2019 сулит некоторым представителям зодиакального круга сказочное финансовое везение уже в ближайшие выходные - 5 и 6 октября. Именитый астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака и дал им совет, в каких сферах они могут преуспеть и обогатиться уже сегодня.

Телец

Телец на этих выходных будет покорять окружающих своим обаянием. Харизма и умение коммуницировать принесут приятные дивиденды в виде тугого кошелька.

Что привлечет Тельцу успех и деньги:

общение, заведение полезных знакомств,

посредническая деятельность,

любые дела, где требуется коммуникабельность Тельца.

А вот за скучные рутинные дела, требующие внимание к мелочам, астролог советует не браться.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Дева

Девы на этих выходных будут на коне. Звезды благоволят к представителям этого знака. Полезные знакомства и поддержка вышестоящих помогут Девам совершить невозможное.

Что завтра привлечет Деве успех и деньги:

налаживание деловых отношений,

любые планы и дела, связанные с деньгами.

А вот непродуманных денежных трат Девам на этих выходных следует избегать.

Козерог

Для Козерога в эти выходные не будет ничего невозможного. Его энергия, целеустремленность и лидерские задатки позволят Козерогу с легкостью осуществить то, за что в другое время он не стал бы даже браться.

Что завтра привлечет Козерогу успех и деньги:

дела, в которых от Козерога требуется проявить энергичность и решительность,

важные шаги и решения.

За кропотливые монотонные дела Козерогам на выходных не стоит браться.