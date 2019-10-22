Астролог назвав невдах кінця жовтня: настане чорна смуга

Гороскоп 2019 повідає, для кого з представників зодіакального кола кінець жовтня стане вкрай невдалим періодом. Відомий астролог Павло Глоба склав прогноз, в якому назвав три знака Зодіаку, яким за велінням планет уготовані справжні випробування в кінці поточного місяця.

Овни

Кінець місяця стане для Овнів по-справжньому деструктивним періодом і принесе серйозні проблеми. Щоб протистояти негараздам, астролог рекомендує представникам знака стримувати власну імпульсивність і поменше спілкуватися з агресивними людьми, щоб не заразитися від них негативною енергетикою.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Тельці

Тельці в кінці жовтня будуть займатися самокопанням в надії виправити минулі помилки, а також впоратися з неприємностями на роботі. Астролог радить представникам знака не боятися негараздів, з якими допоможуть впоратися звичайні методи. Все, що потрібно Тельцю для подолання проблем кінця місяця, це трохи спокою. Поліпшити настрій допоможуть близькі, друзі і спілкування з новими людьми.

Раки

Через свою вразливість і зайву емоційність Раки в кінці місяця можуть впадати в паніку. Павло Глоба радить Ракам частіше спілкуватися з більш сильними духом знаками Зодіаку, які зможуть зарядити їх позитивом та оптимізмом. Крім того, астролог рекомендує представникам знака не закриватися від світу, а, навпаки, бути відкритими і добрими.