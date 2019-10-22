Астролог назвал неудачников конца октября: настанет черная полоса

Гороскоп 2019 поведает, для кого из представителей зодиакального круга конец октября станет крайне неудачным периодом. Известный астролог Павел Глоба составил прогноз, в котором назвал три знака Зодиака, которым по велению планет уготованы настоящие испытания в конце текущего месяца.

Овны

Конец месяца станет для Овнов по-настоящему деструктивным периодом и принесет серьезные проблемы. Чтобы противостоять невзгодам, астролог рекомендует представителям знака сдерживать собственную импульсивность и поменьше общаться с агрессивными людьми, чтобы не заразиться от них негативной энергетикой.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Тельцы

Тельцы в конце октября будут заниматься самокопанием в надежде исправить прошлые ошибки, а также избежать неприятностей на работе. Астролог советует представителям знака не бояться неурядиц, с которыми помогут справиться обычные методы. Все, что нужно Тельцу для преодоления проблем конца месяца, это немного спокойствия. Улучшить настроение помогут близкие, друзья и общение с новыми людьми.

Раки

Из-за своей уязвимости и излишней эмоциональности Раки в конце месяца могут впадать в панику. Павел Глоба советует Ракам чаще общаться с более сильными духом знаками Зодиака, которые смогут зарядить их позитивом и оптимизмом. Кроме того, астролог рекомендует представителям знака не закрываться от мира, а, наоборот, быть открытыми и добродушными.