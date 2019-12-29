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Ці знаки можуть несподівано озолотитися: гороскоп на тиждень

STYLERЖиття    29.12.2019 - 07:33
Ці знаки можуть несподівано озолотитися: гороскоп на тиждень
Фінансовий гороскоп на тиждень - найщасливіші знаки Зодіаку (колаж РБК-Україна)

Деяких представників Зодіакального кола чекає небувалий успіх

Зірки обіцяють успіх деяким знакам Зодіаку на наступному тижні з 30 січня по 5 лютого. Астролог Павло Глоба впевнений, що деяким представникам не варто упускати свій шанс, адже гороскоп віщує удачу.

Експерт вважає, що в цей день найбільше пощастить Овнам, Скорпіонам і Рибам.

Овен

Тенденції цього дня сприяють стабілізації матеріального становища Овнів і навіть збільшення доходів. Якщо фінансових коштів виявиться недостатньо, астролог рекомендує сміливо брати в борг. Зараз це сприятливо, до того ж, даний Зодіак зможе незабаром повернути все, що брав у інших.

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Скорпіон

Скорпіону в цей день випаде шанс отримати велику суму грошей, укласти гарну угоду або прийняти новий проект. Головне - діяти і не сумніватися в своїх можливостях. Зірки стверджують, якщо вірити в свої сили, то збагачення не уникнути.

Риби

Рибам на цьому тижні варто очікувати приємних зустрічей, нових знайомств і пропозицій. Гроші можуть политись струмком, але головне - не сидіти склавши руки і активно діяти. На професійній ниві можуть з'явитися цікаві перспективи, тому варто бути уважним до знаків, які підносить Всесвіт.

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