Артем Пивоваров получил травму во время концерта в Польше: что произошло с артистом

Пивоваров сейчас находится в благотворительном туре по городам Европы. Сейчас он в Польше, где и произошел несчастный случай. Во время концерта в городе Быдгощ, музыкант оступился на сцене и сильно травмировал ногу.

Ему сразу вызвали бригаду экстренной медицины, и врачи сначала обработали травму, а потом наложили ему повязку.

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Врачи порекомендовали Артему ограничить свои движения и запретили бегать, прыгать и даже нагружать больную ногу при ходьбе. Певцу, который привык очень активно передвигаться по сцене во время выступлений, пришлось продолжить свой концерт на стуле.

Ему поставили для этого высокий стул, на котором Артему пришлось заканчивать свое выступление с забинтованной ногой.

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Позже артист показал скрин переписки с мамой, где написал, что оступился из-за того, что пол на сцене был скользким.

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В комментариях артиста поддержали друзья, а также поклонники - ему пожелали быстрого выздоровления и посоветовали быть аккуратнее на сцене.