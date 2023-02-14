"В моей голове два затемнения": актрисе Саливанчук после ужасного падения сделали операцию

Известная украинская актриса, звезда сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук рассказала, что после того, как она упала и сломала нос , у нее возникли проблемы со здоровьем. В частности, ей уже была сделана одна операция.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram .

Что с актрисой

Во время падения у Анны серьезно травмировался нос, поэтому ей пришлось обращаться к специалисту, чтобы понять, нужно ли его вправлять.

"КТ гораздо лучше, чем предыдущая. Но я жду результатов от профессора, который должен мне позвонить. Он должен посмотреть мой носик и понять, нужно ли вправлять, или нет", - поделилась Анна.

Саливанчук заявила, что врачи после компьютерной томографии заметили в голове Анны два затмения.

"На сегодняшний день это не главная проблема. Мне позвонил невропатолог и сказал, что после моего КТ человек, который его описывал, недоволен. Там есть проблема и мне нужно сделать еще одно МРТ головы и сосудов, потому что там есть какие-то в моей голове два затмения ", - сказала она.

Она добавила, что новости плохие, ведь ей сегодня должны делать операцию.

"Новости не очень. Ничего не выставляю, потому что буду плакать, если буду об этом говорить. Держусь, потому что сегодня операция", - поделилась Анна.

Анна Саливанчук рассказала о проблемах со здоровьем (скриншот)

Как прошла операция

Позже артиста поделилась, что ее мини-операция прошла успешно. Однако из-за мазей на ее лице появилась аллергия.

"Скоро буду как новая копейка, нос будет еще красивее, чем был. Его вставили на место. Отхожу от наркоза и сделаю МРТ, потому что сказали, что это срочно", - добавила звезда.

Анне Саливанчук сделали операцию (скриншот)