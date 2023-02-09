"Готовит новые песни": в команде Олега Винника рассказали, когда он вернется на сцену

Украинский певец Олег Винник в апреле 2022 полностью исчез из информационного пространства. Известно, что артист находится на лечении в Берлине. Руководительница официального фан-клуба певца Валерия Барон рассказала, когда он сможет вернуться на сцену.

Об этом она сообщила в интервью проекту "Зірковий" на YouТube.

Что с певцом

По ее словам, Винник сейчас в Берлине проходит курс лечения. В частности, в информационном пространстве артист не появляется, ведь ему не разрешает состояние здоровья.

Однако, несмотря на болезнь, он продолжает работать, создает новые песни, чтобы потом порадовать ими поклонников.

"Его состояние здоровья не очень позволяет быть в публичном пространстве. Но он работает в студии, готовит новые песни. Он очень страдает без сцены сейчас, но так сложились обстоятельства из-за здоровья, что сейчас стоять на сцене он не может", - рассказала Барон.

Руководитель официального фан-клуба Валерия Барон (скриншот)

Как Винник помогает военным

К тому же, даже из-за границы он пытается помогать украинским защитникам. Он создал благотворительный фонд "Вовчиця" и покупает автомобили для ВСУ и военную амуницию.

"В начале это были автомобили, а теперь это и приборы ночного видения для спецподразделений, это и теплая одежда, и бронежилеты, и каски", - отметила руководительница официального фан-клуба.

Когда вернется на сцену

По словам Валерии Барон, когда Винник вернется на сцену, она точно не знает. Однако заявила, это произойдет тогда, когда ему будет разрешать состояние здоровья.

Также она отметила, что он должен быть энергетически сильным, чтобы снова радовать людей своими песнями.

"Это должен быть тот Олег Анатольевич, которого мы привыкли чувствовать: с его улыбкой, любовью. А для этого должно быть соответствующее энергетическое состояние. А чтобы это энергетическое состояние было, должно быть соответствующее состояние здоровья. Как только он почувствует, что готов, это произойдет", - добавила она.