Артем Пивоваров отримав травму під час концерту у Польщі: що сталося з артистом

Пивоварів зараз перебуває у благодійному турі містами Європи. Нині він у Польщі, де й трапився нещасний випадок. Під час концерту у місті Бидгощ музикант оступився на сцені та сильно травмував ногу.

Йому одразу викликали бригаду екстреної медицини, і лікарі спочатку обробили травму, а потім наклали пов'язку.

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Лікарі порекомендували Артему обмежити свої рухи та заборонили бігати, стрибати й навіть навантажувати хвору ногу під час ходьби. Співаку, який звик дуже активно пересуватися сценою під час виступів, довелося продовжити концерт на стільці.

Йому поставили для цього високий стілець, на якому Артему довелося закінчувати свій виступ із забинтованою ногою.

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Пізніше артист показав скрін листування з мамою, де написав, що оступився через те, що підлога на сцені була слизькою.

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У коментарях артиста підтримали друзі, а також шанувальники – йому побажали швидкого одужання та порадили бути обережнішими на сцені.