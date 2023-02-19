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Артем Пивоваров получил травму во время концерта в Польше: что произошло с артистом

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Польща, Воскресенье 19 февраля 2023 13:11
Артем Пивоваров получил травму во время концерта в Польше: что произошло с артистом Артем Пивоваров получил травму во время концерта в Польше (фото: artempivovarov.com)
Автор: Анна Шиканова

Украинский певец Артем Пивоваров получил серьезную травму ноги во время своего концерта в польском городе Быдгощ. Музыканту сразу вызвали медиков и оказали экстренную помощь.

Детали происшествия артист рассказал на своей странице в Instagram.

Пивоваров сейчас находится в благотворительном туре по городам Европы. Сейчас он в Польше, где и произошел несчастный случай. Во время концерта в городе Быдгощ, музыкант оступился на сцене и сильно травмировал ногу.

Ему сразу вызвали бригаду экстренной медицины, и врачи сначала обработали травму, а потом наложили ему повязку.

Артем Пивоваров получил травму во время концерта в Польше: что произошло с артистом

Скриншот

Врачи порекомендовали Артему ограничить свои движения и запретили бегать, прыгать и даже нагружать больную ногу при ходьбе. Певцу, который привык очень активно передвигаться по сцене во время выступлений, пришлось продолжить свой концерт на стуле.

Ему поставили для этого высокий стул, на котором Артему пришлось заканчивать свое выступление с забинтованной ногой.

Артем Пивоваров получил травму во время концерта в Польше: что произошло с артистом

Скриншот

Позже артист показал скрин переписки с мамой, где написал, что оступился из-за того, что пол на сцене был скользким.

Артем Пивоваров получил травму во время концерта в Польше: что произошло с артистом

Скриншот

В комментариях артиста поддержали друзья, а также поклонники - ему пожелали быстрого выздоровления и посоветовали быть аккуратнее на сцене.

Кстати, ранее мы писали о том, что украинская актриса Саливанчук получила тяжелую травму.

А еще рассказывали о том, что стало известно, когда Олег Винник вернется на сцену.

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