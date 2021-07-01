"Динамо" отримає компенсацію за травму Бєсєдіна від УЄФА. Вийде близько 3,6 млн євро

"Динамо" отримає від УЄФА компенсацію за тривале відновлення форварда Артема Бесєдіна від травм коліна. За кожен день відсутності футболіста нараховується по 20 тисяч євро.

Згідно з правилами УЄФА, клуб має право отримає компенсацію за травму футболіста, якщо через неї він відновлюється довше 28 днів. У випадку з Бєсєдіним мова йде про піврічне відновлення.

Якщо прикинути щоденну суму компенсації (20 тисяч євро) на передбачуваний термін лікування і відновлення Артема, то "Динамо" може отримати близько 3,6 мільйона євро.

Подібна ситуація була у "Барселони", яка отримала компенсацію від УЄФА в розмірі 2,5 мільйонів євро за кілька місяців відновлення вінгера Усмана Дембеле.