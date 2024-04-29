Певец Арсен Мирзоян признался, какие у него отношения с первой женой Анной, родившей ему двух сыновей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью музыканта для программы "33 вопроса от Люкс ФМ".

Подробности

Ведущий Женя Фешак поинтересовался у артиста, какие у него отношения с первой женой по 10-балльной шкале.

Мирзоян ответил, что ему сложно дать оценку их с бывшей общению, однако отметил, что они иногда переписываются.

"Мы общаемся сообщениями на очень конкретные вещи", - сказал Арсен.

Напомним, певец женат на Тоне Матвиенко. Ради нее он ушел от первой жены Анны, от которой у него есть двое сыновей - Влад и Артем.

После того, как о романе звезд стало известно широкой общественности, на Арсена с Тоней полилось много критики.

Дочь покойной Нины Митрофановны называли разлучницей, а певца - предателем. Но Мирзоян говорит - на злость людей не реагирует. И виноватым не чувствует себя.

Убеждает - все это время помогает первой семье.