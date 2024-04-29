Співак Арсен Мірзоян зізнався, які у нього стосунки з першою дружиною Ганною, яка народила йому двох синів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю музиканта для програми "33 запитання від Люкс ФМ" .

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Ведучий Женя Фешак поцікавився в артиста, які у нього стосунки з першою дружиною за 10-бальною шкалою.

Мірзоян відповів, що йому складно дати оцінку їхньому з колишньою спілкуванню, однак зазначив, що вони іноді переписуються.

"Ми спілкуємося повідомленнями на дуже конкретні речі", - сказав Арсен.

Нагадаємо, співак одружений із Тонею Матвієнко. Заради неї він пішов від першої дружини Анни, від якої у нього є двоє синів - Влад та Артем.

Після того, як про роман зірок стало відомо широкому загалу, на Арсена з Тонею полилося багато критики.

Доньку покійної Ніни Митрофанівни називали розлучницею, а співака - зрадником. Але Мірзоян каже - на злість людей не реагує. І винним не почувається.

Переконує - весь цей час допомагає першій родині.