Вкусный и насыщенный квас без хлеба: как быстро приготовить летний напиток

Рецептов кваса сейчас очень много и выбрать подходящий по вкусу и ингредиентам не составит особого труда. В большинстве рецептов указывается хлеб, но сделать вкусный и насыщенный напиток можно без него.

Как сделать летний квас без хлеба - читайте в материале ниже.

Что вам понадобится:

Теплая кипяченая вода - 1,4 л

Цикорий - 1,5-2 столовых ложки

Сахар - 4-6 столовых ложек (по вашему вкусу)

Лимонная кислота - 0,5 чайной ложки

Сухие дрожжи - 0,5 чайной ложки

Как приготовить квас

В теплую (не горячую!) кипяченую воду насыпьте 1,5-2 столовых ложки цикория. Добавьте от 4 до 6 столовых ложек сахара - количество регулируйте по своему вкусу.

Потом добавьте лимонную кислоту и сухие дрожжи - по половине чайной ложки. Дрожи выбирайте хорошо качества и желательно - проверенные.

Перелейте полученную смесь в бутылку, желательно непрозрачную, закройте крышкой. Отправьте в теплое место на 3-6 часов - зависит от температуры у вас дома. Периодически взбалтывайте бутылку.

Когда бутылка станет пружинистой, а напиток газированным - квас необходимо поместить в холодильник для полного охлаждения.

Такой "быстрый" домашний квас из цикория по своему вкусу ничем не отличается от магазинного или кваса на хлебе.

Холодный напиток можно использовать для приготовления летних супов или утоления жажды.