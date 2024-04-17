Ароматные пончики на сметане: невероятно вкусный и быстрый десерт

Пончики пользуются большой популярностью в разных странах - благодаря несложному приготовлению и разнообразию начинок. Эти пончики на сметане больше всего похожи на классические, однако отличаются простым рецептом - не нужно ждать поднятия теста.

О том, как приготовить пончики на сметане, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ТІАНА готувати просто".

Что нужно для пончиков на сметане

Для того чтобы приготовить этот вкусный десерт, нужны следующие ингредиенты:

Мука - 400 г

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 50 г

Сметана - 125 г

Масло растительное - 70 мл

Разрыхлитель - 7 г

Соль - щепотка

Ванилин - щепотка

Сахарная пудра - по вкусу

Как готовить пончики на сметане.

Разбейте в миску яйцо, добавьте сахар, соль, и взбейте смесь. После этого добавьте 70 мл масла и сметану - и снова перемешайте массу до однородности. Просейте муку, добавьте ее к яичной смеси вместе с разрыхлителем и ванилином.

Замешайте тесто, раскатайте пласт примерно в 1,5 см толщиной и вырежьте с помощью формочек будущие пончики.

Вырежьте будущие пончики из пласта теста (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Налейте в глубокую сковороду растительного масла так, чтобы пончики были полностью погружены в него. Обжарьте их до золотистой корочки с двух сторон.

Обжарьте пончики на сковороде (скриншот / ТІАНА готувати просто)

После этого переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, присыпьте сахарной пудрой - и пончики готовы.