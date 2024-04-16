Как приготовить пышные булочки на сковороде: лучший рецепт за 5 минут без духовки
Булочки популярны во всем мире, и они универсальны - их можно использовать вместо хлеба, подавать к разным блюдам, делать из них бутерброды или использовать для перекуса. Существует простой рецепт из нескольких ингредиентов, и вам даже не понадобится духовка.
Как приготовить самые простые булочки на сковороде за 5 минут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Cookist.
Что вам понадобится:
Молоко - 235 мл (1 чашка)
Сахар - 1 ч. ложка
Соль - 1,5 ч. ложки
Вода - 245 мл
Мука - 600 г
Масло - 50 г
Сухие дрожжи - 10 г
Оливковое масло (или обычное) - 4 ст. ложки
Чеснок - 1 зубчик
Любая зелень
Как приготовить булочки на сковороде
В большой миске смешайте молоко, воду, сахар, дрожжи и растительное масло. Добавьте соль и начинайте добавлять муку. Смешайте все ингредиенты и замесите однородное тесто. Накройте чистым кухонным полотенцем и оставьте на 1 час, чтобы тесто поднялось.
Разделите тесто на 16 частей. Из каждой части сформируйте шарики и дайте подняться в течение 30 минут.
Слегка раскатайте шарики до состояния лепешек и обжарьте на разогретой сковороде. Смешайте масло с чесноком и зеленью и смажьте этой смесью каждую булочку.
Вкусные булочки на сковороде (скриншот)
Секреты по приготовлению булочек
- Для придания текстуры и вкуса посыпьте булочки крупной морской солью после того, как смажете их маслом.
- Используйте для выпечки хлебную муку с высоким содержанием белка, чтобы получить лучшую текстуру и вкус.
- Для жарки возьмите сковороду с толстым дном. Это поможет булочкам лучше пропечься внутри.
- Толщина булочек определяет текстуру. Более тонкие булочки будут более хрустящими, а более толстые - воздушными.
- Храните булочки в герметичном контейнере (при комнатной температуре) до 2 дней.
- Такие булочки можно даже заморозить - в пакетах с застежками или герметичном контейнере и хранить до 2 месяцев. Дайте им потом немного оттаять и разогрейте в микроволновой печи. Смажьте маслом и зеленью перед подачей.
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