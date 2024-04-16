Как приготовить пышные булочки на сковороде: лучший рецепт за 5 минут без духовки

Булочки популярны во всем мире, и они универсальны - их можно использовать вместо хлеба, подавать к разным блюдам, делать из них бутерброды или использовать для перекуса. Существует простой рецепт из нескольких ингредиентов, и вам даже не понадобится духовка.

Как приготовить самые простые булочки на сковороде за 5 минут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Cookist.

Что вам понадобится:

Молоко - 235 мл (1 чашка)

Сахар - 1 ч. ложка

Соль - 1,5 ч. ложки

Вода - 245 мл

Мука - 600 г

Масло - 50 г

Сухие дрожжи - 10 г

Оливковое масло (или обычное) - 4 ст. ложки

Чеснок - 1 зубчик

Любая зелень

Как приготовить булочки на сковороде

В большой миске смешайте молоко, воду, сахар, дрожжи и растительное масло. Добавьте соль и начинайте добавлять муку. Смешайте все ингредиенты и замесите однородное тесто. Накройте чистым кухонным полотенцем и оставьте на 1 час, чтобы тесто поднялось.

Разделите тесто на 16 частей. Из каждой части сформируйте шарики и дайте подняться в течение 30 минут.

Слегка раскатайте шарики до состояния лепешек и обжарьте на разогретой сковороде. Смешайте масло с чесноком и зеленью и смажьте этой смесью каждую булочку.

Вкусные булочки на сковороде (скриншот)

Секреты по приготовлению булочек