Украинские ветераны готовятся к установлению рекорда по стронгмену на фестивале Арнольда Шварцнеггера

Украинские ветераны соберутся в столице на Контрактовой площади, чтобы продемонстрировать подготовку к установлению мирового рекорда по стронгмену на международном фестивале Арнольда Шваценеггера.

Мероприятие начнется 30 сентября в 12:00 в рамках подготовки команды ветеранов к участию в международном спортивном фестивале Arnold Classic Europe, который состоится 15 октября в Мадриде.

Украинская команда стремится установить мировой рекорд.

В Испании украинские ветераны планируют протащить за канат в упоре сидящие 4 грузовика общей массой 35 т. Этим рекордом они хотят привлечь внимание к проблеме спортивной реабилитации ветеранов войны и инициировать организацию в 2024 году международных соревнований среди ветеранов под эгидой Украины.

В показательной тренировке и соревнованиях примут участие 8 защитников из разных уголков страны, получивших ранения и травмы во время боевых действий, которые являются призерами первого всеукраинского тура соревнований по адаптивным видам спорта среди ветеранов "Сильные Украины".

"Сильные Украины" – соревнования среди ветеранов и военнослужащих, организованные Федерацией стронгмена Украины при поддержке депутатов фракции "Слуга народа" и меценатов.

Мероприятия проходят в разных городах Украины. Главный судья соревнований – почетный президент Федерации стронгмена Украины, народный депутат Василий Вирастюк.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк объясняет, что главная цель соревнований – привлечь как можно больше раненых военнослужащих к реабилитации через спорт.

"Мы считаем, что таким образом, через спорт, мы можем возвращать наших ветеранов, наших защитников и защитниц в гражданскую жизнь", – отмечает она.

Участники соревнований делятся на категории в зависимости от степени травм, согласно европейской классификации. Они соревнуются в трех дисциплинах: гребле на тренажере, жиме лежа и на аэробайках.

В июле-сентябре 2022 года соревнования прошли в Полтаве, Житомире, Ужгороде и Ровно.