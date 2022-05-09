Армія Путіна "привітала" з 9 травня останнього ветерана райцентру під Харковом: тепер він бездомний

У ніч на 4-те травня російський снаряд повністю зруйнував будинок 97-річного ветерана Другої світової війни в Золочеві Харківської області. Таким чином армія Путіна привітала останнього ветерана райцентру з 9 травня.
Про це повідомляє Настоящее время.
Такий "подарунок" від путінської армії отримав Іван Лисун до 9 травня. Самому ветерану дивом вдалося вижити, але він фактично залишився бездомним. Адже будинок, який ще 100 років тому побудував батько Івана Васильовича повністю зруйнований.
"Зараз ми знаходимося на території мого старого будинку. Де я народився, де я виховувався батьками. Займаюся зараз, як бачите, перебудовою після бомбардування свого господарства", - розповідає Іван Лисун.
Коли почалася Друга світова, Івану Васильовичу не було і 18-ти. Він пройшов всю війну, брав участь у звільненні Польщі, Білорусі, дійшов до Німеччини. Отримав поранення і був контужений двічі, а через майже 80 років росіяни "денацифікували" його будинок.
Донька Івана Васильовича Наталя розповідає, що в ніч обстрілу була у сусідки в підвалі, а батько залишився вдома. Коли жінка почула гуркіт, побігла рятувати батька. На щастя, він не постраждав, але був дуже сильно наляканий.
"Це були найстрашніші хвилини в моєму житті: я кричала: "Тато! Тато!" А він не відповідав. Коли я забігла до нього в кімнату, він стояв, озирався по сторонах, не міг зрозуміти, що відбувається. Я сказала: "Батько, нас обстріляли!" - розповідає Наталя.
"У нас в Золочеві п'ять тисяч чоловік на війні (Другій світовій. - Ред.) втратили. З ветеранів я один у райцентрі залишився. Більше нікого немає! Товаришів у мене немає. Ні з ким навіть поговорити!" - каже він.
Іван Лисун каже, що коли вісім років тому почалася війна на Донбасі, Росія анексувала Крим, він пішов би захищати Україну, як в молодості. Але сили вже не ті. Тепер їх доводиться витрачати, розбираючи завали свого будинку.
Раніше ми писали, що професор Ужгородського національного університету в перервах між бойовими чергуваннями читає лекції студентам з окопів.
Також повідомлялося про 15-річну дівчинку, яка з простреленими ногами вивезла дорослих з Попасної.