Армия Путина "поздравила" с 9 мая последнего ветерана райцентра под Харьковом: теперь он бездомный

Такой "подарок" от Путинской армии получил Иван Лысун к 9 мая. Самому ветерану чудом удалось выжить, но он фактически остался бездомным. Ведь дом, который еще 100 лет назад построил отец Ивана Васильевича полностью разрушен.

Золочев был обстрелян из российской артиллерии 4 мая

"Сейчас мы находимся на территории моего старого дома. Где я родился, где я воспитывался родителями. Занимаюсь сейчас, как видите, перестройкой после бомбежки своего хозяйства", - рассказывает Иван Лысун.

Когда началась Вторая мировая, Ивану Васильевичу не было и 18-ти. Он прошел всю войну, участвовал в освобождении Польши, Беларуси, дошел до Германии. Получил ранение и был контужен дважды, а спустя почти 80 лет россияне "денацифицировали" его дом.

В момент обстрела ветеран был дома, он чудом выжил

Дочка Ивана Васильевича Наталья рассказывает, что в ночь обстрела была у соседки в подвале, а отец остался дома. Когда женщина услышала грохот, побежала спасать отца. К счастью, он не пострадал, но был очень сильно напуган.

"Это были самые страшные минуты в моей жизни: я кричала: "Папа! Папа!" А он не отвечал. Когда я забежала к нему в комнату, он стоял, оглядывался по сторонам, не мог понять, что происходит. Я сказала: "Отец, нас обстреляли!" - рассказывает Наталья.

Иван Васильевич из ветеранов остался один на весь районный центр

"У нас в Золочеве пять тысяч человек на войне (Второй мировой. - Ред.) потеряли. Из ветеранов я один в райцентре остался. Больше никого нет! Товарищей у меня нет. Не с кем даже поговорить!" - говорит он.

Иван Лысун говорит, что когда восемь лет назад началась война на Донбассе, Россия аннексировала Крым, он пошел бы защищать Украину, как в молодости. Но силы уже не те. Теперь их приходится тратить, разбирая завалы своего дома.