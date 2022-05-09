Армия Путина "поздравила" с 9 мая последнего ветерана райцентра под Харьковом: теперь он бездомный

В ночь на 4-е мая российский снаряд полностью разрушил дом 97-летнего ветерана Второй мировой войны в Золочеве Харьковской области. Таким образом армия Путина поздравила последнего ветерана райцентра с 9 мая.
Об этом сообщает UA:Перший.
Такой "подарок" от Путинской армии получил Иван Лысун к 9 мая. Самому ветерану чудом удалось выжить, но он фактически остался бездомным. Ведь дом, который еще 100 лет назад построил отец Ивана Васильевича полностью разрушен.
"Сейчас мы находимся на территории моего старого дома. Где я родился, где я воспитывался родителями. Занимаюсь сейчас, как видите, перестройкой после бомбежки своего хозяйства", - рассказывает Иван Лысун.
Когда началась Вторая мировая, Ивану Васильевичу не было и 18-ти. Он прошел всю войну, участвовал в освобождении Польши, Беларуси, дошел до Германии. Получил ранение и был контужен дважды, а спустя почти 80 лет россияне "денацифицировали" его дом.
Дочка Ивана Васильевича Наталья рассказывает, что в ночь обстрела была у соседки в подвале, а отец остался дома. Когда женщина услышала грохот, побежала спасать отца. К счастью, он не пострадал, но был очень сильно напуган.
"Это были самые страшные минуты в моей жизни: я кричала: "Папа! Папа!" А он не отвечал. Когда я забежала к нему в комнату, он стоял, оглядывался по сторонам, не мог понять, что происходит. Я сказала: "Отец, нас обстреляли!" - рассказывает Наталья.
"У нас в Золочеве пять тысяч человек на войне (Второй мировой. - Ред.) потеряли. Из ветеранов я один в райцентре остался. Больше никого нет! Товарищей у меня нет. Не с кем даже поговорить!" - говорит он.
Иван Лысун говорит, что когда восемь лет назад началась война на Донбассе, Россия аннексировала Крым, он пошел бы защищать Украину, как в молодости. Но силы уже не те. Теперь их приходится тратить, разбирая завалы своего дома.
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