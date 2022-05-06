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З простреленими ногами через міни: 15-річна дівчинка за кермом вивезла дорослих з Попасної

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П'ятниця 06 травня 2022 12:34
З простреленими ногами через міни: 15-річна дівчинка за кермом вивезла дорослих з Попасної Колаж РБК-Україна: Дівчина з Попасної вивезла за кермом поранених
Автор: Світлана Мащенко

15-річна дівчина з Попасної Луганської області сіла за кермо авто і вивезла дорослих, серед яких були важкопоранені. Машина потрапила під обстріл росіян, проте продовжила їхати попри прострелені ноги.

Про це повідомляє ресурс "Твоє місто".

Ліза Чернишенко з карети швидкої допомоги розповідає, що потрапила під обстріл в Попасній.

"Їхала на машині і вийшло так, що нас росіяни обстріляли", - каже вона.

В авто було три чоловіки і одна жінка. І ці люди їй навіть не родичі

"Двох чоловіків поранило. Уламками. Одного дуже сильно і довелося мені сісти за кермо і повезти в Бахмут", - розповідає героїня.

Дівчина каже, що треба була термінова допомога, щоб не втратити багато крові. Тому вона прийняла таке рішення не вагаючись.

Їхати довелося через міни, які лежали в шаховому порядку і проїхати було дуже важко

Але вона проїхала міни, об’їхала труп невідомої жінки, стовп. А потім авто обстріляли.

"А потім поворот направо, і нас обстріляли. Мені ноги, я нічого не могла зробити, машина заглохла. Ледь завела, і ми далі поїхали, але машина потім все одно заглохла, бо акумулятор прострелила куля", - додає вона.

Вона їхала з простреленими ногами, каже, було дуже боляче.

"Як могла, їхала. Але все ж таки хоч якось", - розповіла дівчина.

Раніше ми писали, що маріуполець розповів, як п'ять днів йшов пішки з собакою.

Також повідомлялося, що британка пофарбувала свій будинок в синьо-жовтий колір, щоб зустріти подругу з України.

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