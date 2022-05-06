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Професор УжНУ в перервах між бойовими чергуваннями читає лекції студентам з окопів (фото)

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П'ятниця 06 травня 2022 14:30
Професор УжНУ в перервах між бойовими чергуваннями читає лекції студентам з окопів (фото) Колаж РБК-Україна: Професор УжНУ Федір Шандор читає студентам лекції з окопів
Автор: Світлана Мащенко

Федір Шандор - професор Ужгородського національного університету. Зараз він несе службу в батальйоні тероборони служить на Сході України. А в перервах між бойовими чергуваннями читає лекцію своїм студентам.

Про це розповів військовий, побратим професора, Віктор Щадей.

На фото нижче професор якраз на лекцію з "Туризмознавства".

Професор УжНУ в перервах між бойовими чергуваннями читає лекції студентам з окопів (фото)

Фото: facebook.com/Uzhhorod

"Як і в мирному житті, Шандор постійно в русі, на зв'язку з активними закарпатцями, які допомагають нашим військовим. Ну а лекції студентам - це святе, їх пропускати не можна", - йдеться в дописі.

Побратим професора розповідає, що в перший же день війни Федір Федорович прийшов у воєнкомат і вже два з половиною місяці боронить Україну.

"Маю точний інсайд: в його блокноті за ці два місяці вже записано багато цікавих ідей для Закарпаття, які ми неодмінно реалізуємо після війни", - написав автор посту.

Професор УжНУ в перервах між бойовими чергуваннями читає лекції студентам з окопів (фото)

Фото: Федір Шандор (другий праворуч), Віктор Щадей (другий ліворуч) з побратимами (facebook.com/tourism.uz.ua)

Раніше ми писали про 15-річну дівчинку, яка з простреленими ногами вивезла дорослих з Попасної.

Також повідомлялося, що Тарас Тополя показав зустріч з "русским міром" в Харкові.

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