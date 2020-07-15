У Вірменії атакували українське посольство: що відбувається (відео)

Посольство України у Вірменії (фото: Вадим Пихуля)

У Єревані українське посольство облили борщем

У Вірменії активісти молодіжного крила руху "Дашнакцутюн" 15 липня "атакували" українське посольство в Єревані. Мітинг був пов'язаний з заявою, зробленою МЗС України у зв'язку з ескалацією ситуації на вірмено-азербайджанському кордоні. Активісти звинуватили уряд України у не дипломатичності та облили посольство борщем.

Як повідомляють місцеві видання, ті, хто зібрався біля стін дипломатичної місії, висловили думку про те, що своєю заявою Київ "кидає камінь відносини Вірменії та України". Серед інших звинувачень – Україна нібито бере участь у підбурюванні вірмено-азербайджанського протистояння.

"Їжте вами ж зварений борщ", — сказав Саргсян, після чого учасники акції виплеснули на стіну посольства України символічний "український борщ".

Наголошується, що акція тривала кілька хвилин у зв'язку з карантинними обмеженнями.

В соціальній мережі Twitter опублікували відео "атаки" посольства України в Єревані.

Вірмени облили борщем українське посольство в Єревані. Активісти вийшли з плакатами «Їжте зварений вами борщ».



Причому тут Україна? Як можна переплутати борщ зі звареними і постійно підігріваються Росією ЩАМИ? pic.twitter.com/saIVP1Qew3 Вал Мішель (@VALMICHEL7) July 15, 2020

Нагадаємо, бойові дії почалися із заяви офіційного Баку про обстріл з артилерійських установок; Єреван, своєю чергою, звинуватив противника в спробі прорвати державний кордон.

На наступний день МЗС України закликало сторони докласти максимальних зусиль для деескалації конфлікту, після чого українського посла Кулебу Івана викликали в МЗС Вірменії, щоб представити позицію Єревана по збройному конфлікту з Баку.