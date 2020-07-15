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В Армении атаковали украинское посольство: что происходит (видео)

Ереван, Среда 15 июля 2020 20:27
В Армении атаковали украинское посольство: что происходит (видео)
Посольство Украины в Армении (фото: Вадим Пихуля)

В Ереване украинское посольство облили борщом

В Армении активисты молодежного крыла движения "Дашнакцутюн" 15 июля "атаковали" украинское посольство в Ереване. Связан митинг был с заявлением, сделанным МИД Украины в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе. Активисты обвинили не дипломатичности правительства Украины и облили посольство борщом.

Как сообщают местные издания, собравшиеся у стен дипломатической миссии, высказали мнение о том, что своим заявлением Киев "бросает камень в отношения Армении и Украины". Среди других обвинений – Украина якобы участвует в подстрекательстве армяно-азербайджанского противостояния.

"Ешьте вами же сваренный борщ", — сказал Саргсян, после чего участники акции выплеснули на стену посольства Украины символический "украинский борщ".

Отмечается, что акция продлилась несколько минут в связи с карантинными ограничениями.

В социальной сети Twitter опубликовали видео "атаки" посольства Украины в Ереване.

Напомним, боевые действия начались с заявления официального Баку об обстреле из артиллерийских установок; Ереван, в свою очередь, обвинил противника в попытке прорвать государственную границу.

На следующий день МИД Украины призвал стороны приложить максимальные усилия для деэскалации конфликта, после чего украинского посла Ивана Кулебу вызвали в МИД Армении, чтобы представить позицию Еревана по вооруженному конфликту с Баку.

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