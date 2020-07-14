У Вірменії посла України викликали в МЗС після заяви про конфлікт з Азербайджаном

Фото: прапор Вірменії (delo.ua)

Мова йде про заяву українського зовнішньополітичного відомства про ситуацію між державами

Посла України Кулебу Івана запросили у Міністерство закордонних справ Вірменії після заяви українського МЗС про напруженість на вірмено-азербайджанському кордоні. Мова йде про заяву українського зовнішньополітичного відомства про ситуацію між державами.

Відповідну заяву розміщено на сайті МЗС Вірменії.

У відомстві послу представили вірменську оцінку ситуації на вірмено-азербайджанському кордоні.

"Заступник міністра закордонних справ Шаварш Кочарян представив посла оцінку МЗС Республіки Вірменія у зв'язку з заявою МЗС України про напруженість на вірмено-азербайджанському кордоні", - йдеться в заяві.

Глава МЗС Вірменії також повідомив послу про порушення режиму припинення вогню, обстріл цивільної інфраструктури та постійні напади на цивільних осіб з боку азербайджанських збройних сил в північно-східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону, а також про ситуацію, що склалася в результаті результат агресивних дій Азербайджану".

Відзначимо, 13 липня МЗС України закликав сторони конфлікту докласти максимальні зусилля для деескалації ситуації та продовження пошуку шляхів мирного вирішення конфлікту.

"Українська сторона виступає за політичне врегулювання ситуації на основі дотримання суверенітету і територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах", - говорилося в заяві.

На вихідних Азербайджан і Вірменія повідомили про збройне зіткнення на кордоні двох країн.

Вірменія заявила, що військові Азербайджану зробили спробу порушення державного кордону на автомобілі УАЗ, а потім намагалися захопити вірменський опорний пункт.

Азербайджан звинуватив Вірменію в провокації, повідомивши, що вірменські військові відкрили вогонь з артилерійських установок.

Також РБК-Україна раніше писало, що Вірменія продовжила режим надзвичайного стану в країні через пандемію коронавірусу.