Стан важкий: у Франції екстрено госпіталізували Катрін Деньов

Катрін Деньов (фото: wikimedia.org)

Катрін Деньов без перерв знімається у фільмах, що позначилося на її здоров'ї

Легендарна французька актриса Катрін Деньов у ніч на середу, 6 листопада, була екстрено госпіталізована в одну з паризьких лікарень. Точний діагноз не називають, але стан 76-річної зірки важкий.

Тим не менш, ЗМІ однією з причин проблем зі здоров'ям називають напад зчерез втому. Культова актриса, незважаючи на солідний вік, безперервно знімається в кіно.

Зараз Деньов працює над фільмом режисера Емманюель Берко "За її життя" (De son vivant), який вийде в 2020 році, пише Le Parisien.

Тільки в цьому році очікується вихід трьох фільмів за участю актриси, пише видання. А в кінці грудня буде прем'єра кінокартини "Правда" (La verite), в якому також задіяні Жюльєт Бінош і Етан Хоук.

Катрін Деньов багато років вважалася еталоном краси, а її стиль копіювали мільйони модниць. Найбільш знаковою роллю актриси стали "Шербурзькі парасольки" (1964), після яких вона прокинулася знаменитою.

Катрін Деньов (кадр з к/ф Шербурзькі парасольки)

В одному з останніх інтерв'ю 76-річна зірка сказала " Або ми знімаємо фільми, або ні".

Крім того, вона розкрила секрет своєї невичерпної енергії.