Археологи нашли тысячелетние артефакты рыцарей: уникальные фото сокровищ

Что именно нашли археологи

Раскопки проводили в польском селе Даромин, Свентокшиское воеводство. Там археологи нашли монеты, украшения, предметы обихода, части конского снаряжения и фрагменты керамики.

"Монеты, в частности денарий Болеслава Смелого, украшения из серебра, свинца и медных сплавов, бронзовые кресты, предметы повседневного обихода, такие как ножи и кремни, свинцовые и железные гири, покрытые бронзой, милитария и элементы конного снаряжения", - рассказал Марек Флорек из Института археологии Университета Марии Кюри.

Среди находок также есть артефакты, которые скорее всего привезли из региона Карпатской Руси или Прибалтики. А именно - кресты с эмалями, кольца из медной проволоки, серебряные украшения и накладку с изображением всадника.

Находки датируют XI-XII вв. (фото: Dr Marek Florek)

Действительно ли на этом месте был рыцарский двор

Доктор Флорек высказывает мнение, что в окрестностях села Даромин в XI-XII веке мог быть рыцарский двор, поскольку некоторые находки являются "элитарными". Это подтверждается наличием гирек, покрытых бронзой.

Также исследователь отмечает, что по рассказам еврейского купца из Испании Ибрагима ибн Якуба, который в 1060-х годах находился на территории современной Польши, известно, что Мешко I должен был собирать налоги в виде весов и использовать их для выплаты зарплаты своим людям.

"Поэтому если в Даромине в XI-XII веках существовал рыцарский двор, их наличие, а также элементы вооружения и элитные предметы, не должны удивлять", - подчеркнул исследователь.

Находки датируют XI-XII вв. (фото: Dr Marek Florek)

Эту теорию также подтверждают свинцовая булава и небольшое бронзовое изображение лошади, которые также нашли в деревне.

Булавы в раннем средневековье, как и позже, были не только оружием, но и символом военного могущества. С другой стороны, небольшое изображение лошади из бронзы, вероятно, является декоративным элементом так называемой шпоры лютомирского типа. Такие шпоры носили рыцарские элиты раннего государства Пястов ", - рассказал Флорек.

Находки датируют XI-XII вв. (фото: Dr Marek Florek)

Археолог выделил среди находок свинцовый кулон с изображением человека с одной стороны и неустановленным изображением с другой. Исследователь подчеркнул, что ничего подобного никогда не находили среди древних или средневековых артефактов на территории Польши.

Место раскопок, где когда-то, вероятно, был рыцарский двор (фото: Dr Marek Florek)