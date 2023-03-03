Пирамида Хеопса раскрыла еще один секрет, который таила 4500 лет: заявление ученых

Археологи обнаружили под северной стороной пирамиды Хеопса тайную комнату. Ее удалось найти с помощью специального сканирования и эндоскопической камеры. Эта находка еще раз подтверждает, что самая большая и старейшая из всех Пирамид Гизы все еще может рассказать свои тайны.

Что известно об открытии

Ширина помещения около 2,1 м, а длина 9,1 м, что несколько больше, чем считалось ранее на основе результатов сканирования. Исследователи предполагают, что она нужна была для уменьшения давления из расположенных ниже камер.

"То, что мы обнаружили комнату в пирамиде - это нечто невероятное. Но тот факт, она достаточно больших размеров, чтобы вместить нескольких людей, делает ее еще более загадочной и важной", - рассказал геофизик и профессор из Технического университета Мюнхена Кристиан Гроссе.

Такие же помещения можно встретить над погребальной комнатой царя Хуфу, а еще в пирамиде в Мейдуме.

Ученые отмечают, что в тайную комнату в течение 4,5 тыс. лет не входил ни один человек.

Скрытая комната на изображении показана красным цветом (скриншот)

Как исследуют тайную комнату

По словам Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета древностей Египта, о существовании этой комнаты исследователи подозревали еще с 1962 года.

Над самым входом в пирамиду находятся выложенные камни в виде шестиугольника. Такую технологию используют, чтобы придать большей прочности структуре и ее устойчивости в помещениях, где есть потолки. Это намекало на существование еще одной скрытой комнаты здесь.

"Пирамиды являются объектом Всемирного наследия. Поэтому мы должны очень бережно исследовать пирамиду, чтобы не совершить никаких ошибок. Именно поэтому мы работаем, используя радары и ультразвуковые измерительные приборы, которые не приносят вреда и разрушений, а иногда даже не нужны непосредственные контакты с сооружением", - объясняет профессор Гроссе.

Исследователи осматривают комнату с помощью камеры (скриншот)

По словам археологов, они должны еще точно определить назначение этого помещения, а также открыть то, что находится за его задней стенкой.