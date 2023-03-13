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Сфинкс с улыбкой. Археологи показали редкую находку, которой около 2000 лет (фото)

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Понедельник 13 марта 2023 18:32
Сфинкс с улыбкой. Археологи показали редкую находку, которой около 2000 лет (фото) Ученые нашли улыбающуюся сфинку (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В египетском городе Кена археологи обнаружили сфинкса с улыбкой на лице. Также учёные раскопали остатки древнего храма бога Гора.

О результатах раскопок пишет издание AhramOnline.

Что известно о находке

Остатки древней святыни вырезаны из известняка и состоят из двухуровневой платформы с фундаментом.

В святилище также археологи нашли глиняный византийский бассейн с лестницей, покрытой известью. В ходе исследования находки археологи также обнаружили сфинкса. Выражение лица этой скульптуры очень напоминает улыбку.

"Это красивый и скрупулезно вырезанный сфинкс", - говорит бывший министр античности и профессор египтологии Мамдух Эль-Дамати.

Сфинкс с улыбкой. Археологи показали редкую находку, которой около 2000 лет (фото)Археологи нашли улыбающегося сфинкса (фото: ahramonline)

Чем уникален сфинкс

Очевидно, что лицо этого мифологического существа имеет королевские черты, а на щеках через улыбку образуются ямочки. На голове сфинкс имеет специальный убор - немес, украшенный коброй.

Ученые предполагают, что древние скульпторы в лице сфинкса изобразили римского императора Клавдия, правившего в 41-54 гг. н.э. Первоначально артефакт относят к этому периоду.

Также отмечается, что в отличие от известного Большого сфинкса Гизы, который имеет высоту 20 метров, улыбающийся сфинкс-Клавдий примерно достигает человеческого роста, а длина статуи около 2 метров.

Сфинкс с улыбкой. Археологи показали редкую находку, которой около 2000 лет (фото)Археологическая миссия длится уже 4 месяца (фото: ahramonline)

Во время раскопок также были найдены римские стелы с древнеегипетским демотическим письмом и иероглифами. Эти надписи учёные планируют расшифровать, чтобы определить, кому принадлежал сфинкс и святилище.

Также отмечается, что эта археологическая миссия длится уже 4 месяца и будет продолжаться, чтобы ученые могли обнаружить еще больше ценных остатков от Храма Гора.

Сфинкс с улыбкой. Археологи показали редкую находку, которой около 2000 лет (фото)Ученые планируют расшифровать найденные надписи, чтобы понять, кому принадлежало святилище и статуя (фото: ahramonline)

Ранее мы рассказывали о том, что пирамида Хеопса открыла тайну, которую скрывала 4500 лет.

Недавно мы писали о том, что впервые показали египетскую Книгу мёртвых, которой 2000 лет.

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Египет археологические раскопки