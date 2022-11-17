Под Тернополем женщина на огороде нашла древнее захоронение, которому больше 2,5 тысяч лет (фото)
В Тернопольской области украинские археологи нашли уникальное захоронение скифской эпохи.
Об этом в Facebook сообщил Тернопольский областной центр охраны памятников культурного наследия.
Что известно о раскопках
Местная жительница села Венгерск Шумской общины Тернопольской области у себя на огороде нашла древнее захоронение и проинформировала археологов о находке.
Работники Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия 9 ноября провели срочные раскопки.
Обнаружили, что погребение относится к скифским временам.
"Было обнаружено, что останки погребенного лица размещались в условном каменном "сундуке", скорее всего, в выпрямленном положении. Находку относят к могилянской группе скифского времени - VII-VI ст. до н. э.", - говорится в сообщении.
Выявленные останки были направлены на дальнейшее исследование.
Раскопки захоронения времен скифских времен (фото: facebook.com/T.centr.pamiatok)
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