Под Тернополем женщина на огороде нашла древнее захоронение, которому больше 2,5 тысяч лет (фото)

Находку относят к могилянской группе скифского времени - VII-VI ст. до н. э. (фото: facebook.com/T.centr.pamiatok)

В Тернопольской области украинские археологи нашли уникальное захоронение скифской эпохи.

Об этом в Facebook сообщил Тернопольский областной центр охраны памятников культурного наследия.

Что известно о раскопках Местная жительница села Венгерск Шумской общины Тернопольской области у себя на огороде нашла древнее захоронение и проинформировала археологов о находке. Работники Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия 9 ноября провели срочные раскопки. Обнаружили, что погребение относится к скифским временам. "Было обнаружено, что останки погребенного лица размещались в условном каменном "сундуке", скорее всего, в выпрямленном положении. Находку относят к могилянской группе скифского времени - VII-VI ст. до н. э.", - говорится в сообщении. Выявленные останки были направлены на дальнейшее исследование. Раскопки захоронения времен скифских времен (фото: facebook.com/T.centr.pamiatok)