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Под Тернополем женщина на огороде нашла древнее захоронение, которому больше 2,5 тысяч лет (фото)

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Тернопольская область, Четверг 17 ноября 2022 20:10
Под Тернополем женщина на огороде нашла древнее захоронение, которому больше 2,5 тысяч лет (фото) Находку относят к могилянской группе скифского времени - VII-VI ст. до н. э. (фото: facebook.com/T.centr.pamiatok)
Автор: Василина Копытко

В Тернопольской области украинские археологи нашли уникальное захоронение скифской эпохи.

Об этом в Facebook сообщил Тернопольский областной центр охраны памятников культурного наследия.

Что известно о раскопках

Местная жительница села Венгерск Шумской общины Тернопольской области у себя на огороде нашла древнее захоронение и проинформировала археологов о находке.

Работники Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия 9 ноября провели срочные раскопки.

Обнаружили, что погребение относится к скифским временам.

"Было обнаружено, что останки погребенного лица размещались в условном каменном "сундуке", скорее всего, в выпрямленном положении. Находку относят к могилянской группе скифского времени - VII-VI ст. до н. э.", - говорится в сообщении.

Выявленные останки были направлены на дальнейшее исследование.

Под Тернополем женщина на огороде нашла древнее захоронение, которому больше 2,5 тысяч лет (фото)Под Тернополем женщина на огороде нашла древнее захоронение, которому больше 2,5 тысяч лет (фото)Под Тернополем женщина на огороде нашла древнее захоронение, которому больше 2,5 тысяч лет (фото)Под Тернополем женщина на огороде нашла древнее захоронение, которому больше 2,5 тысяч лет (фото)Под Тернополем женщина на огороде нашла древнее захоронение, которому больше 2,5 тысяч лет (фото)Под Тернополем женщина на огороде нашла древнее захоронение, которому больше 2,5 тысяч лет (фото)

Раскопки захоронения времен скифских времен (фото: facebook.com/T.centr.pamiatok)

Недавно мы писали, что у стен Софийского собора обнаружили остатки загадочного здания.

Также рассказывали о том, что археологи нашли артефакт с обучающим посланием, которому почти 4 тысячи лет.

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