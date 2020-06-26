Археологи оголосили про наукову сенсацію: під Львовом знайшли стародавні "поля поховань"

Археологи виявили стародавній могильник під Львовом (колаж РБК-Україна)

Вчені виявили могильник часів Черняхівської культури

Археологи виявили під Львовом давні поховання, які можуть бути могильником давньоримського часу, так званої Черняхівської культури. Територію планують дослідити трьома методами: георадаром, біолокатором та приладом для вимірювання електромагнітних полів.

26 червня на урочищі Коротка Сторона почала роботу спільна наукова експедиція Інституту археології ЛНУ імені Івана Франка та Карпатського відділення Інституту геофізики НАН України. Про це передали у Краєзнавчому музеї міста Буська у Facebook.

На могильники натрапили зовсім випадково. Нещодавно житель одного з передмість Буська під час земляних робіт на присадибній ділянці на глибині понад 1 метр у шарі піску натрапив на скупчення людських кісток, після чого припинив роботу і повідомив про знахідку місцевим краєзнавцям.

"За попередніми припущеннями, поховання дівчинки віком 10-12 років датується ІІ-ІV ст. нашої ери та може бути частиною більшого могильника спільноти, яка заселяла територію міста майже 2 тисячі років тому (так звані "поля поховань" Черняхівської культури)", - розповіли в музеї.

Також на похованнях було знайдено супутній інвентар: скляне прясло із хвилястими візерунками, залізну фібулу і пряжку.

Всі матеріали вирішили передати для подальшого вивчення та ідентифікації фахівців з Інституту археології Львівського університету.

На цьому місці запланували розвідувальні дослідження території ймовірного могильника.

За словами вчених, результати дослідження можуть стати справжнім проривом.

"Якби вдалося б знайти могильники, то це було б свого роду науковою сенсацією, адже на території верхів'їв Західного Бугу та верхнього Дністра вже протягом 100 років намагаються знайти могильники того часу", - розповіла директорка Інституту археології Львівського університету Наталія Стеблій. Про це передає видання Galnet.

Також вона зазначила, що навіть у багатьох наукових монографіях пишуть, що "обряд носіїв Черняхівської культури верхів'їв Західного Бугу і Дністра археологічно невловимий".

Розкопки на цій території планують провести у наступному році.

Археологи виявили могильники Черняхівської культури під Львовом (Фото: facebook.com/buskmuseum)

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Автор: Володимир Костирін