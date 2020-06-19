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У Росії музей показав скарби, що зникли з Лаври в Києві: 57 артефактів

STYLERЖиття    19.06.2020 - 14:30
У Росії музей показав скарби, що зникли з Лаври в Києві: 57 артефактів
У Росії спливли скарби з Києво-Печерської Лаври (колаж: РБК-Україна)

Скарби, зниклі з Києво-Печерської Лаври, показують на виставці в Росії

У Росії знайшли 57 унікальних артефактів, які в 1930-х зберігалися в Києво-Печерському музеї-заповіднику. У 1940-х скарби вилучили для зберігання в держохорону СРСР - нібито для надійності - після чого їх і слід прохолов.

На цікаву знахідку звернув увагу археолог Тимур Бобровський, про що він написав у Facebook. Учений показав фото колекції, яка зараз належить Державному історичному музею РФ в Москві

Більшість з них - церковні предмети, які в 1920-х реквізували з ризниць Софіївського та Успенського соборів Києва, перетворених в музеї з встановленням в Україні радянської влади.

Скарби вдалося виявити після того, як в мережі опублікували посилання на сайт музею, де викладено оцифровані експонати музею - всього заявлено понад 900 тисяч одиниць.

У Росії музей показав скарби, що зникли з Лаври в Києві: 57 артефактівУ Росії музей показав скарби, що зникли з Лаври в Києві: 57 артефактівУ Росії музей показав скарби, що зникли з Лаври в Києві: 57 артефактів

У Росії знайшли скарби з київської Лаври (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)

До цього часу безцінні артефакти із золота, срібла і дорогоцінних каменів вважалися втраченими назавжди. Більше фото можна побачити за посиланням.

Як ми писали раніше, у Москві відкрили головну церкву ЗС Росії кольору хакі і з "мощами" Гітлера всередині. Похмуру і помпезну споруду вже встигли охрестити "храмом сатани".

Також ми повідомляли, що Наталія Орейро вирішила стати громадянкою Росії і назвала це "великою честю".

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України КиївРосійська Федерація
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