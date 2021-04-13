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Археологи виявили стародавній сейф з унікальними прикрасами

Новость на русском → Іспанія, Вівторок 13 квітня 2021 22:41
Археологи виявили стародавній сейф з унікальними прикрасами Колаж РБК-Україна: в Іспанії археологи знайшли древній сейф
Автор: Роман Мирончук

Рідкісний сейф IV століття нашої ери був виявлений в Каса-дель-Мітрео, римській віллі в центрально-західній частині Іспанії. Дерев'яна скриня з бронзовим облицюванням і залізними шипами, використовувалась як сейф для цінностей - монет, коштовностей, тканин, важливих документів.

Про це повідомляє The History Blog.

Оскільки в той час такі сейфи в основному робилися з дерева, відомо, що до наших днів збереглися лише чотири інших. Три з яких збереглися в незвичайних умовах виверження Везувію в 79 році нашої ери.

Археологи виявили стародавній сейф з унікальними прикрасами

Археологи знайшли древній сейф (фото: thehistoryblog.com)

Сейф знайшли на віллі, яка була побудована в кінці I - початку II століття і в наступні століття кілька разів перебудовувалася і розширювалася. Вона перебувала за межами давньоримського міста Емеріта-Августа (сучасна Меріда).

Археологи виявили стародавній сейф з унікальними прикрасами

Археологи знайшли древній сейф (фото: thehistoryblog.com)

"Незрозуміло, чим власник заробляв собі на життя. Але очевидно, що це була багата родина, тому що площа будинку складає близько 3386 квадратних метрів з 15 кімнатами", - розповіли археологи.

У будинку була пожежа, сейф впав і уткнувся в землю. Його розміри становлять 3 на 1,5 метра, але вони могли бути іншими, оскільки артефакт трохи деформований.

Археологи виявили стародавній сейф з унікальними прикрасами

Археологи знайшли древній сейф (фото: thehistoryblog.com)

Вперше сейф виявили ще в 1994 році, але тоді було прийнято рішення законсервувати його, щоб запобігти подальшому руйнуванню.

Археологи передали артефакт в Інститут культурної спадщини Іспанії Міністерства культури та спорту, де він буде вивчений і відновлений для подальших показів.

Нагадаємо, в Ізраїлі археологи виявили будинок віком 2,8 тисячі років.

Раніше під Тернополем зробили неймовірну знахідку. Були виявлені сліди найдавнішої культури.

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