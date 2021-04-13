Археологи обнаружили древний сейф с уникальными украшениями

Редкий сейф IV века нашей эры был обнаружен в Каса-дель-Митрео, римской вилле в центрально-западной части Испании. Деревянный сундук с бронзовой облицовкой и железными шипами, использовался в качестве сейфа для ценностей - монет, драгоценностей, тканей, важных документов.

Поскольку в то время такие сейфы в основном делались из дерева, известно, что до наших дней сохранились только четыре других. Три из которых сохранились в необычных условиях извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Археологи нашли древний сейф (фото: thehistoryblog.com)

Сейф нашли на вилле, которая была построена в конце I - начале II века и в последующие века несколько раз перестраивалась и расширялась. Она находилась за пределами древнеримского города Эмерита-Августа (современная Мерида).

Археологи нашли древний сейф (фото: thehistoryblog.com)

"Непонятно, чем владелец зарабатывал себе на жизнь. Но очевидно, что это была богатая семья, потому что площадь дома составляет около 3386 квадратных метров с 15 комнатами", - рассказали археологи.

В доме был пожар, сейф рухнул и вонзился в землю. Его размеры составляют 3 на 1,5 метра, но они могли быть другими, поскольку артефакт немного деформирован.

Археологи нашли древний сейф (фото: thehistoryblog.com)

Впервые сейф обнаружили еще в 1994 году, но тогда было принято решение законсервировать его, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.

Археологи передали артефакт в Институт культурного наследия Испании Министерства культуры и спорта, где он будет изучен и восстановлен для дальнейших показов.