Археологи виявили на дні Чорного моря затоплене місто

Біля південно-східного узбережжя Болгарії були виявлені останки стародавнього міста на дні моря. Це поселення було побудовано близько шести тисяч років тому. Перші ознаки будівель були виявлені ще в 1970-ті роки, але масштабні археологічні роботи розгорнули тільки зараз.

Стародавнє поселення знаходиться недалеко від гирла річки Ропотамо в Бургаській області, на дні Чорного моря. За даними фахівців, це місто може бути старшим на півтори тисячі років від єгипетської піраміди Хеопса. Про це повідомили в Archaeology in Bulgaria.

Міжнародна група експертів після дослідження встановила, що давнє поселення було побудовано в мідному столітті шість тисяч років тому. На місці розкопок були виявлені предмети, які більш характерні для суші. Крім того, в той час рівень Чорного моря був на п'ять метрів нижче того, що є на цей момент. А це дає підстави припускати, що поселення повністю знаходилося на узбережжі Чорного моря і мало свій порт.

На думку дослідників, місто існувало в VI столітті до нашої ери й там перебувала давньогрецька колонія. За археологічними знахідками можна відстежити період процвітання міста, епоху кризи та занепаду. Цей античний порт був своєрідними "воротами" в долину родючого і багатого регіону.

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