Археологи обнаружили на дне Черного моря затопленный город

У юго-восточного побережья Болгарии были обнаружены останки древнего города на дне моря. Это поселение было построено около шести тысяч лет назад. Первые признаки строений были обнаружены еще в 1970-е годы, но масштабные археологические работы развернули только сейчас.

Древнее поселение находится недалеко от устья реки Ропотамо в Бургасской области, на дне Черного моря. По данным специалистов, этот город может быть старше на полторы тысячи лет египетской пирамиды Хеопса. Об этом сообщили в Archaeology in Bulgaria.

Международная группа экспертов после исследования установила, что древнее поселение было построено в медном веке шесть тысяч лет назад. На месте раскопок были обнаружены предметы, которые более характерны для суши. Кроме того, в тот период времени уровень Черного моря находился на пять метров ниже того, что есть на данный момент. А это дает основания предполагать, что поселение полностью находилось на побережье Черного моря и имело свой порт.

По мнению исследователей, город существовал в VI веке до нашей эры и там находилась древнегреческая колония. По археологическим находкам можно отследить период процветания города, эпоху кризиса и упадка. Этот античный порт был своеобразными "воротами" в долину плодородного и богатого региона.

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