Арахамія зробив заяву про створення ТСК щодо інциденту з "вагнерівцями" в Білорусі

Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання створення тимчасової слідчої комісії у справі про зрив операції по членах ПВК "Вагнер" в Білорусі парламент розглядатиме наступного тижня.

Про це народний депутат розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" .

За його словами, справу про зрив операції із затримання найманців-"вагнерівців" Рада включить до порядку денного найближчими днями.

Так політик відреагував на репліку журналіста Юрія Бутусова в студії про обіцянку щодо ТСК, отриману ще 3 місяці тому.

"Вона у нас стоїть на порядку денному на наступний тиждень", - відповів Арахамія.

При цьому журналіст звернув увагу на те, що щодо створення слідчої комісії у справі про "вагнерівців" потрібна також і позиція Ради національної безпеки і оборони.

"Щодо справи "вагнерівців", я вважаю, що ми повинні побачити і позицію Ради національної безпеки і оборони, і Верховної Ради... Сподіваюся, що Давид Арахамія, який зобов'язався створити цю комісію ще три місяці тому, виконає свою обіцянку", - сказав Бутусов.

Нагадаємо, в липні 2020 року в Білорусі затримали понад 30 найманців, серед яких були бойовики, які воювали на Донбасі. Україна посилала запит на їх екстрадицію, але Мінськ вирішив видати їх Москві. Відразу після цього з'явилася інформація, що це була операція спецслужб. Нібито Україна заманила бойовиків на авіарейс з Мінська в Стамбул для подальшої доставки на роботу в Південній Америці. Передбачається, що літак міг би сісти в Києві, а найманців би заарештувала українська сторона.

Раніше повідомлялося, що ДБР відкрило кілька справ за фактом зриву можливої операції по "вагнерівцях".

Додамо також, що нещодавно в суд виніс вирок найманцю ПВК "Вагнера", який за завданням російських спецслужб готував теракт у Маріуполі.

Нагадаємо, у минулому випуску ток-шоу показали великий сюжет, у якому свідки злочину Червоної армії в селі Великий Житин 10 січня 1946 року розповіли про звірства вояків СРСР.



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