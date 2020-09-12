ДБР відкрило кілька справ за зрив можливої операції щодо "вагнерівців"

Фото: Ірина Венедіктова (РБК-Україна)

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кілька кримінальних справ за заявами про зрив можливої спецоперації щодо доставки найманців російської приватної військової компанії "Вагнера" до України. Справи було відкрито відразу після появи цієї інформації в ЗМІ.

Про це розповіла генпрокурор Ірина Венедіктова в інтерв'ю Савіку Шустеру на YouTube-каналі Shuster online.

За її словами, відразу після того, як ця інформація потрапила до ЗМІ, у ДБР було зареєстровано кримінальне провадження.

"Слідство ведеться... І вже, наскільки я знаю, не одна (кримінальна справа, - ред.), насправді", - зазначила Венедіктова.

Вона наголосила, що органи досудового слідства мають допитати всіх, хто поширював інформацію про зрив спецоперації і нібито причетність до цього людей з Офісу президента України. Вона також додала, що колишній голова Офісу президента Андрій Богдан має повідомити відому йому інформацію слідству, як і колишній генпрокурор Юрій Луценко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Андрія Богдана викликали на допит після інтерв'ю, в якому він розповів про зрив цієї нібито спецоперації, наявність домовленостей з Росією про статус Криму, авіасполучення з РФ, про обмін полоненими і так далі.

У той же час секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Раді нацбезпеки і оборони не було ніякої інформації про операцію щодо "вагнерівців". Служба безпеки України раніше спростовувала проведення такої спецоперації.

У липні в Білорусі затримали понад 30 найманців, серед яких були бойовики, які воювали на Донбасі. Україна надсилала запит на їх екстрадицію, але Мінськ вирішив видати їх Москві. Одразу після цього з'явилася інформація, що це була операція спецслужб. Нібито Україна заманила бойовиків на авіарейс з Мінська до Стамбула для подальшої доставки на роботу в Південній Америці. Передбачається, що літак міг би сісти в Києві, а найманців би заарештувала українська сторона.