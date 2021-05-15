Арахамия сделал заявление о создании ВСК по инциденту с "вагнеровцами" в Беларуси

Председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос создания временной следственной комиссии по делу о срыве операции по членам ЧВК "Вагнер" в Беларуси парламент будет рассматривать на следующей неделе.

Об этом народный депутат рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

По его словам, дело о срыве операции по задержанию наемников-"вагнеровцев" Рада включит в повестку дня в ближайшие дни.

Так политик отреагировал на реплику журналиста Юрия Бутусова в студии об обещании относительно ВСК, полученном еще 3 месяца назад.

"Она у нас стоит в повестке дня на следующую неделю", - ответил Арахамия.

При этом журналист обратил внимание на то, что относительно создания следственной комиссии по делу о "вагнеровцах" нужна также и позиция Совета национальной безопасности и обороны.

"Касательно дела "вагнеровцев", я считаю, что мы должны увидеть и позицию Совета национальной безопасности и обороны, и Верховной Рады... Надеюсь, что Давид Арахамия, который обязался создать эту комиссию еще три месяца назад, выполнит свое обещание", - сказал Бутусов.

Напомним, в июле 2020 года в Беларуси задержали более 30 наемников, среди которых были боевики, которые воевали на Донбассе. Украина посылала запрос на их экстрадицию, но Минск решил выдать их Москве. Сразу после этого появилась информация, что это была операция спецслужб. Якобы Украина заманила боевиков на авиарейс из Минска в Стамбул для последующей доставки на работу в Южной Америке. Предполагается, что самолет мог бы сесть в Киеве, а наемников бы арестовала украинская сторона.

Ранее сообщалось, что ГБР открыло несколько дел по факту срыва возможной операции по "вагнеровцам".

Добавим также, что недавно в суд вынес приговор наемнику ЧВК "Вагнера", который по заданию российских спецслужб готовил теракт в Мариуполе.

Напомним, в прошлом выпуске ток-шоу показали большой сюжет, в котором свидетели преступления Красной армии в селе Великий Житин 10 января 1946 года рассказали о зверствах воинов СССР.



Также показали сам документ из архивов Службы безопасности Украины о преступлениях Красной армии в селе Ровенской области.



Еще глава Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана Сергей Куницын рассказал об участии украинских ветеранов Афганистана в боевых действиях на Донбассе и о поездке в Москву в 2014 году.



Ну и традиционно не обошлось без скандалов. Поэтому смотрите спор между Нестором Шуфричем и Русланом Кошулинским об украинской идентификации.



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