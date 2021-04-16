Готував вибух в Маріуполі: суд виніс вирок наймита ПВК "Вагнера"
Орджонікідзевський районний суд Маріуполя засудив до 6 років в'язниці найманця приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера", який за завданням російських спецслужб готував вибух в Маріуполі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок суду.
Обвинуваченим є громадянин України, уродженець Маріуполя Олександр Селезньов.
У 2015 році він добровільно вступив в полк морської піхоти "ДНР" і отримав позивний "Качок". Він був озброєний автоматом АК-47 і виконував функції водія бойовиків.
В кінці 2016 роки він повернувся до Маріуполя. При цьому він продовжив спілкуватися з представниками ФСБ РФ і "ДНР" і передавав їм інформацію про дислокацію українських військових і про їхнє озброєння.
Зокрема, він стежив за переміщенням бійців полку "Азов".
Крім того, він надав ФСБ РФ згоду стати бійцем ПВК "Вагнера" для участі в операціях в Сирії та Лівії. Він власноруч написав заяву на ім'я керівника ПВК.
Для перевірки його навичок на початку 2020 року його отримав завдання від російського куратора почати підготовку до проведення диверсій і вибухів в Маріуполі.
Для цього 31 січня 2020 року його забрав заховану в могилі на УСПЕНІВСЬКИЙ кладовищі Маріуполя вибухівку. В цей же день співробітники СБУ затримали диверсанта з бомбою біля опори лінії електропередач на вул. Пашковського в Маріуполі. Терорист був заарештований і поміщений в слідчий ізолятор.
У квітні поточного року затриманий визнав свою провину і уклав угоду зі слідством. Суд призначив йому узгоджене покарання у вигляді 6 років в'язниці без конфіскації майна.
Нагадаємо, в кінці березня в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що результати справи про зрив операції по "вагнеровцам" будуть найближчим часом. Справа активно розслідується.
Відзначимо, на початку жовтня регламентний комітет Ради підтримав створення тимчасової слідчої комісії по ситуації з найманцями приватної військової компанії "Вагнера" в Білорусі. Йдеться про інцидент в липні-серпні 2020 року. Однак досі ця ТСК не створена.
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