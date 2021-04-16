Готував вибух в Маріуполі: суд виніс вирок наймита ПВК "Вагнера"

Орджонікідзевський районний суд Маріуполя засудив до 6 років в'язниці найманця приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера", який за завданням російських спецслужб готував вибух в Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок суду.

Обвинуваченим є громадянин України, уродженець Маріуполя Олександр Селезньов.

У 2015 році він добровільно вступив в полк морської піхоти "ДНР" і отримав позивний "Качок". Він був озброєний автоматом АК-47 і виконував функції водія бойовиків.

В кінці 2016 роки він повернувся до Маріуполя. При цьому він продовжив спілкуватися з представниками ФСБ РФ і "ДНР" і передавав їм інформацію про дислокацію українських військових і про їхнє озброєння.

Зокрема, він стежив за переміщенням бійців полку "Азов".

Крім того, він надав ФСБ РФ згоду стати бійцем ПВК "Вагнера" ​​для участі в операціях в Сирії та Лівії. Він власноруч написав заяву на ім'я керівника ПВК.

Для перевірки його навичок на початку 2020 року його отримав завдання від російського куратора почати підготовку до проведення диверсій і вибухів в Маріуполі.

Для цього 31 січня 2020 року його забрав заховану в могилі на УСПЕНІВСЬКИЙ кладовищі Маріуполя вибухівку. В цей же день співробітники СБУ затримали диверсанта з бомбою біля опори лінії електропередач на вул. Пашковського в Маріуполі. Терорист був заарештований і поміщений в слідчий ізолятор.

У квітні поточного року затриманий визнав свою провину і уклав угоду зі слідством. Суд призначив йому узгоджене покарання у вигляді 6 років в'язниці без конфіскації майна.