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Арахамія про дубляж радянських фільмів українською: "я розумію ваш біль"

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Субота 23 жовтня 2021 09:46
Арахамія про дубляж радянських фільмів українською: "я розумію ваш біль" Фото: Давид Арахамія, народний депутат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

До закону про забезпечення функціонування української мови як державної намагалися внести правки, зокрема в плані послаблення норм про дубляж, і досі питання залишається дискусійним, заявив народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Про це політик сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Так він відповів на запитання одного з глядачів студії щодо дубляжу українською мовою радянських фільмів.

"Колись, ще за минулої влади, ухвалили закон про мову. Там це дублювання і нові квоти, і вони з кожним днем додаються й додаються", - пояснив депутат.

При цьому Арахамія зазначив, що деякі депутати хотіли змінити закон, що викликало бурхливу реакцію, зокрема, з боку активістів.

"У нас не вистачило політичної волі. У нас реально переслідували навіть націоналістичні організації тих людей, які хотіли послабити ці норми", - розповів нардеп.

Сам же політик вважає питання дубляжу фільмів "дуже дискусійним".

"Ми матимемо цю дискусію все одно. Я розумію ваше питання, ваш біль. Проте, поки закон такий, то всі повинні жити за законом", - резюмував депутат.

Як відомо, "мовний закон" в Україні був ухвалений 25 квітня 2019 року, але деякі його норми щодо використання державної мови у сфері послуг вводяться в дію з відстрочкою. Так, 16 липня 2021-го набрали чинності нові статті закону - вони припускають, зокрема, що всі створені іноземною мовою фільми повинні демонструватися державною мовою.

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Давид Арахамія
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