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Арахамия о дубляже советских фильмов на украинский язык: "я понимаю вашу боль"

Новина українською →
Суббота 23 октября 2021 09:46
Арахамия о дубляже советских фильмов на украинский язык: "я понимаю вашу боль" Фото: Давид Арахамия, народный депутат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного пытались внести правки, в частности в плане послабления норм о дубляже, и до сих пор вопрос остается дискуссионным, заявил народный депутат, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Об этом политик сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Так он ответил на вопрос одного из зрителей студии относительно дубляжа на украинский язык советских фильмов.

"Когда-то, еще при прошлой власти, приняли закон о языке. Там это дублирование и новые квоты, и они с каждым днем добавляются и добавляются", - объяснил депутат.

При этом Арахамия отметил, что некоторые депутаты хотели изменить закон, что вызывало бурную реакцию, в частности, со стороны активистов.

"У нас не хватило политической воли. У нас реально преследовали даже националистические организации тех людей, которые хотели послабить эти нормы", - рассказал нардеп.

Сам же политик считает вопрос дубляжа фильмов "очень дискуссионным".

"Мы будем иметь эту дискуссию все равно. Я понимаю ваш вопрос, вашу боль. Тем не менее, пока закон таков, то все должны жить по закону", - резюмировал депутат.

Напомним, "языковой закон" в Украине был принят 25 апреля 2019 года, но некоторые его нормы по использованию государственного языка в сфере услуг, вводятся в действие с отсрочкой. Так, 16 июля 2021-го вступили в силу новые статьи закона - они предполагают, в частности, что все созданные на иностранном языке фильмы должны демонстрироваться на государственном языке.

Напомним, в предыдущем выпуске Юлия Тимошенко поведала, кто "сосет" украинский газ.


А Савик Шустер рассказал, сколько в Украине людей с высоким доходом, средним, ниже среднего и тех, кто живет за чертой бедности.


Кроме того, украинцы высказались о том, верят ли, что команда Зеленского справится с энергетическим кризисом.


Также старший научный сотрудник Центра политики безопасности Андрей Илларионов раскритиковал дипломатическую политику Зеленского.


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Давид Арахамия
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